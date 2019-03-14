Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские физики повернули время вспять

Ян Брацкий
06:42 14.03.2019
Ученым удалось создать компьютер, который на долю секунды изменил общепринятое направление Вселенной на квантовом уровне.
Российские физики повернули время вспять
© Фото: pxhere.com

Группе российских ученых удалось повернуть время вспять, правда лишь на долю секунды. Свидетелями открытия стали коллеги из США и Швейцарии, помогавшие московским физикам из физико-технического института (МФТИ).

В ходе научного опыта исследователи заставили квантовый компьютер вернуться в прошлое, нарушив тем самым второй закон термодинамики. Именно он, с точки зрения физики, описывает единственное принятое направление нашей Вселенной - из прошлого в будущее, сообщает журнал Scientific Reports.

О том, что второе начало может нарушаться на квантовом уровне московские физики обнаружили еще несколько лет назад. Это послужило отправной точкой для создания квантового аналога знаменитого «демона Максвелла» - гипотетического устройства, способного сортировать быстрые и медленные молекулы.

Дальнейшие исследования натолкнули ученых на вопрос, можно ли обернуть время вспять по законам квантовой физики.

Историческую операцию группа международных ученых провела на обычном квантовом компьютере, создав необходимый уровень хаоса, а затем направив набор чисел в ячейках памяти к упорядочиванию.

В результате элементарные вычислительные модули (кубиты) на мгновение вернулись в исходное состояние.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2019, 00:37
Российским ученым удалось частично «оживить» клетки якутского мамонтенка
Дата14.03.2019, 05:00
Марш «Бастионов»: на Камчатке ракетчики отработали охранение комплекса от «диверсантов»
Дата14.03.2019, 01:43
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.03.2019, 13:47
Шойгу назвал сроки передачи флоту подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань»
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:09 В стране и мире
Видео
Глава МИД Австрии рассказала о встрече с Путиным в Москве
02:35 В стране и мире
Антонов усомнился в готовности США пойти на компромисс по ДРСМД
01:43 Спорт
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
01:26 В стране и мире
Видео
Менеджер Началовой отреагировала на сообщение о выписке певицы из реанимации
01:10 В стране и мире
Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Попытка Порошенко «поцеловать» украинку потерпела фиаско: видео
Видео
«Выписали еще вчера» - в реанимации прокомментировали состояние Началовой
Видео
Поскользнулся и выпал: нелепое десантирование африканских парашютистов попало на видео
Видео
Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео
На Украине оправдали «убегающего» с митинга Порошенко
Во льдах Гренландии обнаружены последствия «солнечного апокалипсиса»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.