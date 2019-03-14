У берегов Франции полыхает итальянское торговое судно Grande America

На месте крушения торгового судна Grande America из Италии обнаружено масляное топливное пятно. Сам корабль, находящийся в полузатонувшем состоянии, полыхает. Едкий дым виден издалека.

В процессе облета места инцидента патрульным самолетом Atlantique 2 пилот обратил внимание на распространившееся масляное пятно. Морская префектура атлантической зоны Франции сообщила об объеме, который заняло разлившееся топливо – пятно заняло 10 километров в длину при 1 километре в ширину. Видео облета опубликовано на Youtube.

Судно Grande America – гибрид контейнеровоза и транспортера длиной 214 метров и шириной 32 метра. Пожар на его борту начался в воскресенье, 10 марта. Все находившиеся на судне люди были своевременно эвакуированы, а во вторник, 12 марта, Grande America затонул.