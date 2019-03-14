В Италии украли знаменитую картину Брейгеля-младшего

В Италии ищут злоумышленников, которые украли картину кисти Питера Брейгеля-младшего.

Полотно на библейский сюжет о распятии Христа вынесли из церкви Святой Марии Магдалины в Лигурии. В алтаре этого храма картина хранилась много лет - без особенных мер безопасности.

От верующих и туристов ее отделяло только защитное стекло. Этой беспечностью двое воров и воспользовались. Они разбили экран битой, вырезали холст из рамы и, прихватив его с собой, уехали на машине.

Но, хорошо заработать, продав шедевр, им точно не удастся. К преступникам попала копия картины. Оригинал карабинеры заменили месяц назад, узнав о готовящемся налете. Сейчас подлинник в безопасности, где именно - не сообщается.

Любопытно, что в 1981 году настоящее брейгелевское «Распятие» уже похищали. Тогда полиция его нашла и вернула на место.