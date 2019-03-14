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В Сирии заявили о готовности принять всех беженцев из лагеря «Рукбан»

Алексей Савелов
06:25 14.03.2019
Как уверил директор Организации национального примирения Сирии, возле пункта пропуска постоянно дежурят около 50 автобусов.

В сирийской Латакии готовятся принять беженцев из лагеря Рукбан. Специально для них построили новые жилые массивы с комфортабельными комнатами, современной техникой и уже готовым ремонтом. При этом жилье будет выдаваться абсолютно бесплатно.

Освобождение беженцев из Рукбана сейчас первоочередная задача сирийского правительства. В лагере подконтрольные США боевики насильно удерживают почти 50 тысяч человек. Большинство из них без каких либо документов и давно потеряли связь с родственниками.

«Мы полностью готовы помочь беженцам из лагеря «Рукбан» узаконить свой статус пребывания на территории Сирии. Это необходимо, чтобы обеспечить им достойную жизнь на родине. Все граждане в упрощенном порядке получат документы, удостоверяющие личность, мы также поможем им найти работу и жилье», - сказала директор Организации национального примирения Сирии Яна Хаддур.

Эвакуацию беженцев сирийские власти при поддержке российских военных готовы начать в любой момент. Возле пункта пропуска постоянно дежурят около 50 автобусов. Тем не менее, США отказываются открывать лагерь и освобождать заложников. Кроме того, внутри Рукбана американцы распространяют слухи, что всех узников после освобождения могут посадить в тюрьму.

Ранее она насегодняшний день в Сирии амнистировали около 40 тысяч бывших боевиков. Все эти люди уже урегулировали свой статус и вернулись к мирной жизни.

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