В Венесуэле взорвались цистерны с химикатами для нефти

На территории нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар.

Огнем объяты две огромные цистерны. Одна из них наполнена нефтью, другая - специальными химикатами для ее разбавления, сообщает местная газета Panorama. Обе емкости вмешают 80 тысяч литров толпива.

По данным издания, инцидент произошел на территории предприятия Petro San Felix в штате Ансоатеги на севере страны. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Криминалистам предстоит установить истинную причину произошедшего.