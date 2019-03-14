В Сирии амнистировали около 40 тысяч бывших боевиков

Сирийские власти амнистировали около 40 тысяч граждан страны, которые ранее состояли в рядах незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила директор сирийской Организации национального примирения Яна Хаддур.

По ее словам, они обязались не возвращаться к участию в деяятельности боевиков.

Хаддур сообщила, что шесть тысяч сирийских женщин, находившихся в подконтрольных террористам районах, также урегулировали свой статус с сирийскими властями.

Ранее сообщалось, что амнистия в Сирии уже коснулась почти 57 тысяч человек.