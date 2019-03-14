Обвиняемая в мошенничестве американская актриса Лори Лафлин сдалась ФБР

В громком деле о коррупции в элитных вузах США появились новые арестованные - известная актриса Лори Лафлин самостоятельно сдалась ФБР. Она явилась в отделение, после чего ее отправили под стражу.

В ближайшие часы суд решит, необходимо ли отпускать ли Лафлин под залог. Следователям удалось выяснить, что звезда сериала «Беверли-Хиллс 90-210» и ее муж дали взятку, чтобы пристроить двух своих дочерей в престижный Университет Южной Калифорнии.

В частности, речь идет о 500 тысяч долларов, благодаря которым девушки получили право на спортивную стипендию и были зачислены в университетскую команду по гребле.

При этом данный случай уже не первый - актеры, бизнесмены и юристы охотно платили крупные суммы, чтобы за их детей сдавали экзамены и приписывали им несуществующие спортивные рекорды.

В настоящее время по делу проходят уже больше 50 человек, причем общая сумма махинаций достигает 25 миллионов долларов.