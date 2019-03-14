WP: США намерены провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

США намерены провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ожидается, что это произойдет в 2019 году, сообщает The Washington Post.

Вместе с тем уточняется, что уже в августе США могут протестировать крылатую ракету, радиус действия которой достигает почти тысячи километров. При этом издание не исключает, что в ноябре текущего года Вашингтон может приступить к испытаниям баллистической ракеты - ее радиус действия достигает около 3-4 тысяч километров.

Однако же в публикации отмечается, что этого может и не произойти в случае, если РФ и США найдут способ «спасти» ДРСМД до августа.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон вряд ли готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.