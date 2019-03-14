В ЕАО погиб девятилетний мальчик, провалившись под лед

В Еврейской автономной области погиб девятилетний мальчик. Как уточняет СУСК РФ по региону, ребенок провалился в полынью на реке Бира. Инцидент произошел в среду, 13 марта.

«Девятилетний мальчик во время прогулки вышел на лед реки Биры и провалился в полынью. Спасти ребенка не удалось», - отметили следователи.

Вместе с тем известно, что в настоящее время СК РФ начало проверку по факту гибели ребенка. Также будет назначена судебная медицинская экспертиза.