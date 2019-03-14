Глава МИД Австрии рассказала о встрече с Путиным в Москве

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, что во время своего визита в Москву провела закрытую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующая информация опубликована Австрийским агентством печати. При этом сообщается, что разговоры якобы продлились 1,5 часа.

По словам Кнайсль, во время переговоров был проведен «обзор мировой политической обстановки».

«Действительно хорошая беседа», - заявила она.

Вместе с тем в пресс-службе Кремля о данной встрече не сообщали.

Глава МИД Австрии находилась в Москве с официальным визитом 11 и 12 марта. Она провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.