Серьезная уязвимость обнаружена в Windows

Неизвестная ранее уязвимость обнаружена операционной системе Windows. С ее помощью хакеры могли получить доступ к Сети или устройству пользователя.

Как уточняется на сайте kaspersky.ru, для того, чтобы использовать уязвимость, киберпреступники написали специальную программу для проведения сетевых атак. При этом потенциальными жертвами могли стать компьютеры на базе Windows 8 и Windows 10. И благодаря уязвимость хакеры могли получить полный доступ к ПК.

Кроме того отмечается, что такая «брешь» была использована с целью проведения целевых атак как минимум двумя группировками хакеров. В настоящее время неполадка исправлена – в Windows уже разработали соответствующее обновление.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили вирус-шифровальщик под названием Djvu, который при этом невозможно удалить. Он активно распространяется в Сети, попутно подчиняя себе все атакованные устройства.