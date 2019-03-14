СМИ узнали о требовании Швеции выслать из страны российского дипломата
В настоящее время известно лишь то, что МИД Швеции вызвало российского посла «в связи с работой одного из дипломатов».
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. В ведомстве потребовали у посла, чтобы один из российских дипломатов добровольно покинул страну.
«Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», - подтвердил представитель шведского МИД Патрик Нильсон.
Других подробностей в настоящее время не приводится, уточняет Dagens Nyheter.