СМИ узнали о требовании Швеции выслать из страны российского дипломата

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. В ведомстве потребовали у посла, чтобы один из российских дипломатов добровольно покинул страну.

«Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», - подтвердил представитель шведского МИД Патрик Нильсон.

Других подробностей в настоящее время не приводится, уточняет Dagens Nyheter.