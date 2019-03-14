Украинский вице-адмирал назвал бесполезным «москитный флот»

«Москитный флот» Украины на фоне мощи ВМФ России абсолютно бесполезен. К такому выводу пришел бывший главнокомандующий украинских ВМС, вице-адмирал Сергей Гайдук.

Он добавил, что так называемый «москитный флот» включает в себя речные артиллерийские катера, которые демонстрирует Украина на протяжении последних нескольких лет. И он, по мнению Гайдука, обладает «практически нулевой» эффективностью с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха, цитирует его телеканал «UA: Крым».

Вместе с тем Гайдук отметил, что власти Украины «должны быть реалистами».

Ранее на Украине неоднократно звучали заявления о планах создать «москитный флот», который мог бы стать ударным потенциальном для ВМС страны. Однако в последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы, например - старые корабли выходят из строя, а для закупки новых у Киева не хватает средств.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее сообщал, что на Украине нет оружия, способного представлять угрозу для России.