В Facebook прокомментировали сбои в работе социальной сети

Неполадки в работе социальной сети Facebook не были вызваны хакерской атакой. Соответствующее заявление опубликовали представители компании в Twitter.

По их мнению, сбои не могли быть последствием массовой отправки запросов на серверы с целью выведения их из строя.

«Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой», - говорится в заявлении.

Вместе с тем представители Instagram, который принадлежит Facebook, добавили, что знают о проблеме и в настоящее время занимаются поиском ее решения.

Кроме двух данных социальных сетей стало также известно и о сбоях в мессенджере WhatsApp.

В то же время, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает неполадки в работе соцсетей, в течение последних нескольких часов число жалоб от пользователей на сбои значительно снизилось.

Чаще всего возникала проблема со входом в свой аккаунт. Также неполадки были зафиксированы при просмотре новостной ленты. Сбои наблюдались на территории нескольких стран - США, Бразилии, РФ, Индии, Турции, а также Великобритании, Польши, Португалии и других.