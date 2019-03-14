В Совфеде отреагировали на решение приостановить полеты Boeing 737 MAX

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после рекомендаций авиакомпании Boeing о приостановке полетов Max 8 и Max 9, никто из сторонников этих моделей не сможет сделать вид, что якобы ничего не случилось.

«Случилось. А безопасность должна быть выше доходов компаний», - написал он в своем Twitter.

В воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восемь членов экипажа. Среди погибших - граждане из 35 стран, включая троих россиян.

Ряд стран и авиакомпаний после инцидента приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. При этом единственный в РФ эксплуатант самолетов данного типа - авиакомпания S7, - также принял решение о приостановке их использования. Американский концерн Boeing заявлял в безопасности всей линейки Boeing 737 MAX.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета этого типа в Эфиопии.