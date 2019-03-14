Суд в Киеве решил принудительно доставить капитана судна «Норд» на заседание

В Оболонском районном суде Киеве постановили принудительно доставить капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на заседание, которое состоится 12 апреля. С соответствующим заявлением выступил его адвокат Дмитрий Щербина.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принудительном приводе Горбенко для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого суд постановил принудительно доставить Горбенко на следующее заседание без такой цели», - сообщил он.

Вместе с тем Щербина подчеркнул, что Горбенко от следствия не скрывается, но и по личным соображениям в суд явиться не может. В настоящее время защита капитана «Норда» рассматривает вариант его участия в режиме видеоконференции, уточняет ТАСС.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь встретился с членами экипажа российского судна «Норд». Во время переговоров были затронуты рабочие вопросы, чтобы моряки могли выйти в море.