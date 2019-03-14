Антонов усомнился в готовности США пойти на компромисс по ДРСМД

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон вряд ли готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, все решения по данному Договору были приняты «еще до объявления о выходе из него».

«Звучали тезисы многих американских адмиралов, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая. Затем была выдумана сказка о том, что у нас есть какая-то ракета, которая якобы выходит за пределы ДРСМД. Мне кажется, что американцы не пойдут на какие-то компромиссы в этом вопросе», - заявил Антонов в эфире Первого канала.

Вместе с тем он добавил, что «язык ультиматумов» со стороны США вызывает не более, чем разочарование. Антонов подчеркнул, что Москва и Вашингтон как великие ядерные державы и постоянные члены Совета безопасности ООН несут ответственность за меры безопасности в мире, а «время общения в подобном ключе давно прошло».

Ранее Антонов отметил, что Москве и Вашингтону необходим полноформатный диалог. Он также добавил, что страны сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности.