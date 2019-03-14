Кабина всмятку: массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве
В результате аварии погибших нет. По предварительным данным, четыре человека пострадали.
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин в Москве. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.
Как уточнили в ГИБДД по городу, в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ДПС.
«ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Шапошникова и Ленинградского проспекта. Столкнулись три машины, по предварительным данным, пострадали четыре человека», - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.