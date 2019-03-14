Менеджер Началовой отреагировала на сообщение о выписке певицы из реанимации
Пиар-менеджер артистки отказалась от комментариев.
© Фото: Natalia Shakhanova, globallookpress
Анна Исаева, пиар-менеджер певицы Юлии Началовой, прокомментировала сообщения о выписки артистки из реанимации. Ранее об этом сообщила медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение Началова.
Исаева в комментарии РБК заявила, что «не будет комментировать глупости».
Вместе с тем в других СМИ ранее появилась информация о том, что певицу якобы перевели из одной клиники в другую. А в среду, 13 марта, Исаева сама писала в своем Instagram о том, что артистку ввели в искусственную кому, «чтобы организм отдохнул», и состояние Началовой оценивалось как тяжелое. Она также отметила, что певица проходила в клинике «общее обследование», однако резко почувствовала себя плохо.