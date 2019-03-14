Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения

Наталия Майорова
01:10 14.03.2019
По словам Мэй, Великобритания может покинуть ЕС уже 29 марта 2019 года.
Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения
© Фото: Jessica Taylor, globallookpress

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила коллегам по парламенту, что, несмотря на результаты сегодняшнего голосования, Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения уже 29 марта текущего года.

«Сегодняшнее голосование не означает, что Великобритания не выйдет из ЕС 29 марта. Наши варианты остаются те же самые», - заявила она.

Вместе с тем она добавила, что в четверг, 14 марта, парламенту необходимо проголосовать относительно вопроса о продлении срока Brexit. Мэй подчеркнула, что в случае положительного решения слово будет за ЕС, который требует веских причин для продления.

При этом британский премьер-министр высказалась о возможном проведении второго референдума.

«Но тогда есть риск отсутствия Brexit, что является нарушением воли народа, высказанной на прошлом референдуме», - добавила она.

По словам Мэй, в настоящее время ЕС отказывается от проведения дальнейших переговоров.

«Парламентарии должны принять, что если в ближайшие дни мы не договоримся по соглашению, нужно будет продление на более длительный срок. А такое продление потребует от нас участия в европейских выборах. Не думаю, что это хороший итог», - цитирует ее ТАСС.

В среду, 13 марта, парламент высказался против выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах. В случае же, если Великобритания и ЕС не ратифицируют соглашение, то вариантом по умолчанию все равно будет выход без соглашения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2019, 00:37
Российским ученым удалось частично «оживить» клетки якутского мамонтенка
Дата14.03.2019, 00:30
БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход
Дата13.03.2019, 16:28
Чемпионы Универсиады вернулись в Москву
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.03.2019, 13:47
Шойгу назвал сроки передачи флоту подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань»
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:10 В стране и мире
Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения
00:12 В стране и мире
Пентагон пополнит состав ВМС Украины еще двумя списанными катерами
23:39 В стране и мире
Сторонники «новой церкви» Украины захватили храм канонической УПЦ
21:39 В стране и мире
Трамп объявил о немедленном прекращении эксплуатации Boeing 737 MAX 8, как только все они приземлятся
20:53 В стране и мире
В Нацсобрании Франции выступили за снятие антироссийских санкций
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Выписали еще вчера» - в реанимации прокомментировали состояние Началовой
Видео
Поскользнулся и выпал: нелепое десантирование африканских парашютистов попало на видео
Видео
Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео
На Украине оправдали «убегающего» с митинга Порошенко
Во льдах Гренландии обнаружены последствия «солнечного апокалипсиса»
Видео
Пожевал и выплюнул: попытки кита проглотить дайвера попали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.