Мэй не исключила выход Великобритании из ЕС без соглашения

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила коллегам по парламенту, что, несмотря на результаты сегодняшнего голосования, Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения уже 29 марта текущего года.

«Сегодняшнее голосование не означает, что Великобритания не выйдет из ЕС 29 марта. Наши варианты остаются те же самые», - заявила она.

Вместе с тем она добавила, что в четверг, 14 марта, парламенту необходимо проголосовать относительно вопроса о продлении срока Brexit. Мэй подчеркнула, что в случае положительного решения слово будет за ЕС, который требует веских причин для продления.

При этом британский премьер-министр высказалась о возможном проведении второго референдума.

«Но тогда есть риск отсутствия Brexit, что является нарушением воли народа, высказанной на прошлом референдуме», - добавила она.

По словам Мэй, в настоящее время ЕС отказывается от проведения дальнейших переговоров.

«Парламентарии должны принять, что если в ближайшие дни мы не договоримся по соглашению, нужно будет продление на более длительный срок. А такое продление потребует от нас участия в европейских выборах. Не думаю, что это хороший итог», - цитирует ее ТАСС.

В среду, 13 марта, парламент высказался против выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах. В случае же, если Великобритания и ЕС не ратифицируют соглашение, то вариантом по умолчанию все равно будет выход без соглашения.