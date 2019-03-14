Депутат Рады назвал «космическими» потери ВСУ

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что потери ВСУ в результате конфликта в Донбассе являются просто «космическими».

По его словам, властям Украины неловко обсуждать ход военных действий на юго-востоке страны, поскольку в данном направлении никаких успехов нет.

«Наши потери - это космические цифры для современных войн», - цитирует его издание «Апостроф».

Билецкий добавил, что в настоящее время потери в ВСУ оцениваются на уровне тысяч убитых в ходе военных действий. Эти данные, по его словам, не учитывают «погибших в результате ранений, инсультов и самоубийств».

Вместе с тем парламентарий признал, что сегодня Киев нисколько не продвинулся в сфере урегулирования гражданского конфликта.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подсчитал и озвучил небоевые потери ВСУ в Донбассе. Статистика ужаснула. За четыре года там погибло 2700 человек.