Российским ученым удалось частично «оживить» клетки якутского мамонтенка

Российским и японским молекулярным биологам удалось извлечь ядра из клеток якутского мамонтенка Юки, после чего ученые пересадили их в яйцеклетки мышей. Несмотря на это, полностью «оживить» их исследователям не удалось.

Как уточняет журнал Scientific Reports, полученные учеными пять клеток проявляли признаки активности, характерные для делящихся клеток.

«С другой стороны, ни одна из них не смогла начать деление, что необходимо для возрождения мамонтов. Как мне кажется, мы еще крайне далеки от решения этой задачи», - отметил Кей Миямото из университета Киндай в японском городе Вакаяме.

Мумия мамонтенка Юки была обнаружена летом 2010 года на берегу моря Лаптевых. По мнению ученых, тело принадлежит юной самке, которая погибли в возрасте от восьми до десяти лет около 29 тысяч лет назад. При этом останки животного не были разморожены, благодаря чему хорошо сохранились. Вокруг Юки появились легенды о том, что в теле мамонтенка могут до сих пор находиться «живые» клетки, благодаря которым можно было бы «воскресить» этих гигантов.