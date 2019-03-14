Пентагон пополнит состав ВМС Украины еще двумя списанными катерами

Пентагон намерен направить на помощь Военно-морским силам Украины еще два списанных патрульных катера. Американская сторона намерена передать судна в свете инцидента в Керченском проливе, пояснил Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, Пентагон в будущем намерен поставлять Украине также боеприпасы, снайперское оружие и морские системы.

«Мы работали и продолжим работать на морском направлении в ЮКОМ с их Военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличения в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island ("Айленд"), чтобы начать пополнять их ВМС», - цитирует Скапаротти ТАСС.

В прошлом году США продали Украине в рамках программы утилизации излишков своей военной техники еще два таких списанных катера за девять миллионов долларов. В Киеве намерены начать эксплуатацию полученных кораблей с осени текущего года, однако ранее стало известно, что два списанных американских патрульных катера до сих пор не могут доплыть до Украины.