Военный эксперт рассказал, в чем особенность новейшего комплекса «Филин»

К омплекс визуально-оптических помех «Филин» способен вывести из строя береговые станции или системы обнаружения на иностранных военных кораблях.Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире программы «Между тем».

«Цель такого оружия - подавление средств оптико-электронного контроля потенциального противника. Допустим, береговая станция или система обнаружения на иностранном военном корабле. Она выходит из функционирования после того как мы применяем такие вот средства оптико-электронного противодействия», - сказал военный эксперт.

Комплекс визуально-оптических помех «Филин» создан для ослепления противника и защиты кораблей. За последние несколько лет российским военным инженерам удалось создать целый ряд уникальных не имеющих аналогов в мире боевых систем.