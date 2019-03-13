Сторонники «новой церкви» Украины захватили храм канонической УПЦ

Сторонники так называемой «новой церкви» на Украине осквернили и захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Инцидент произошел на территории села Селец в Ровненской области.

Как отметили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) запугивают не только прихожан, но и настоятеля Свято-Николаевского храма.

«Вандалы, которые своими действиями осквернили храм, сразу навесили свои замки и не допускают прихожан в свой храм и запугивают настоятеля протоиерея Николая Иваничко», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в УПЦ добавили, что у религиозной общины имеются все необходимые документы, подтверждающие ее право собственности на храм и землю.

Аналогичные заявления о захвате храмов канонической церкви уже не раз звучали в УПЦ. В частности, с 2014 года на Украине оказались захвачены десятки храмов.

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ выломали двери Свято-Покровского храма, который принадлежит Украинской православной церкви. Целью является якобы «инвентаризация».