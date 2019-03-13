Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией, благодаря которой пользователи смогут проверять изображения на подлинность. О нововведении сообщил портал Engadget.

Известно, что функция станет доступна в будущем обновлении. При этом приложение будет проводить анализ на основе изображений Google, показывая аналогичные картинки. В бета-версии мессенджера уже появилась кнопка Search image, при нажатии на которую приложение выдает предупреждение о загрузке картинки в поисковик. После этого открывается браузер с полученными результатами.

Разработчики уверены, что данная функция может помочь в борьбе с так называемыми «фейковыми» новостями, причем пользователи смогут сразу понять, откуда было взято изображение.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp намерены ввести еще одно ограничение в работу мессенджера. Мера коснется групповых чатов.

