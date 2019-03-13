В Белгородской области сняли видео о работе «Почты России»

В поселке Алексеевка Белгородской области сняли ролик о работе погрузчиков, как предположил автор видео, «Почты России».

На кадрах, опубликованных в соцсети, мужчины выбрасывают из окна второго этаж коробки, предположительно, с посылками, прямо в фургон.

Многие пользователи соцсети поспешили обвинить Почту России за халатное отношение к чужому имуществу.

Официальные представители российской почтовой компании позже выяснили точный адрес, по которому произошел инцидент, и пришли к выводу, что это не их объект.