В Белгородской области сняли видео о работе «Почты России»
На кадрах, опубликованных в соцсети, мужчины выбрасывают из окна второго этаж коробки, предположительно, с посылками, прямо в фургон.
© Фото: почта Курск — Городской портал kursk.com, vk
В поселке Алексеевка Белгородской области сняли ролик о работе погрузчиков, как предположил автор видео, «Почты России».
На кадрах, опубликованных в соцсети, мужчины выбрасывают из окна второго этаж коробки, предположительно, с посылками, прямо в фургон.
Многие пользователи соцсети поспешили обвинить Почту России за халатное отношение к чужому имуществу.
Официальные представители российской почтовой компании позже выяснили точный адрес, по которому произошел инцидент, и пришли к выводу, что это не их объект.