Военного атташе США пригласили посоревноваться в стрельбе с российскими генералами

Военных атташе нескольких государств, включая Соединенные Штаты, пригласили принять участие в соревнованиях по пулевой стрельбе с российскими генералами и адмиралами. Мероприятие состоится в четверг, 14 марта, в Москве под эгидой ДОСААФ.

Участниками противостояния станут члены Клуба военачальников России во главе с генералом армии Анатолием Куликовым, а также военные атташе посольств США, Китая, Германии, Франции, Словении, Сербии, Республики Корея и Чили.

Стоит отметить, что, согласно правилам соревнований, стрельба будет вестись из пистолетов Макарова и Glock 17, а также личного оружия.

Ранее сообщалось, что ДОСААФ Астраханской области провел соревнования по стрельбе в детском Центре «Березка».