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Британский парламент выступил против Brexit без сделки при любых обстоятельствах

Анастасия Евдокимова
22:19 13.03.2019
Великобритания должна официально выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Британский парламент выступил против Brexit без сделки при любых обстоятельствах
© Фото: Mark Duffy, globallookpress

Британский парламент выступил против Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Такую поправку приняла палата общин британского парламента. Ее инициаторами выступили консерватор Кэролайн Спелман и лейборист Джек Дроми.

«Исключить выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения и согласованного формата будущих отношений», - гласит поправка.

В ходе голосования за нее проголосовали 312 парламентария, против высказались 308.

Накануне британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. В ходе голосования 391 депутат Палаты общин выступил против проекта соглашения, предложенного Терезой Мэй, 242 парламентария высказались за его принятие.

Великобритания должна официально выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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