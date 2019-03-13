Британский парламент выступил против Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Такую поправку приняла палата общин британского парламента. Ее инициаторами выступили консерватор Кэролайн Спелман и лейборист Джек Дроми.

«Исключить выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения и согласованного формата будущих отношений», - гласит поправка.

В ходе голосования за нее проголосовали 312 парламентария, против высказались 308.

Накануне британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. В ходе голосования 391 депутат Палаты общин выступил против проекта соглашения, предложенного Терезой Мэй, 242 парламентария высказались за его принятие.

Великобритания должна официально выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.