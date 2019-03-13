В правительстве обсудили проблему некачественных продуктов для школ и детсадов

Правительство берет под жесткий контроль качество продуктов поставляемых в школы, детские сады и больницы. Поручено этим заниматься Минсельхозу, Минфину, ФАС, Роскачеству и Роспотребнадзору. Большие вопросы к питанию детей стали появляться после вспышки дизентерии в столичных детсадах в конце минувшего года.

Школьное меню оказалось на столе правительства и министры резко перехотели завтракать. Еда аппетит отбивает напрочь. Макароны крепче клея, каша, видимо, правда из топора, тараканы в салатике. В системе школьного питания явно пора что-то менять. Кабинет министров предлагает наделить столовые не только обязанностями, но и правами. Проверять качество продуктов, которые попадают на стол в первую очередь социальных учреждений - детских садов, школ и больниц.

«Это должна быть и обязанность поставщика и, соответственно, заказчика, который имел бы право проводить такие проверки с помощью испытаний в тех или иных сертифицированных лабораториях. И это должно быть основным элементом соответствующих контрактов на поставку продовольствия», - заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

Ученикам весело, родителям плакать хочется. Мамы из Златоуста просят не называть их имен и не показывать лица, ведь детям и дальше ходить в школу, на которую они пожаловались в прокуратуру.

«Мой ребенок каждый день приходит домой и говорит, мама, я хочу кушать. Она у меня приходит прям голодная. Она говорит, что нам дают кушать, это есть вообще невозможно», - рассказала мама школьника из Златоуста.

Разнообразно, но безобразно. После такого обеда спасибо говорить вряд ли захочется. И это не худший случай. Массовые отравления, вспышки дизентерии, в Екатеринбурге сегодня суд и вовсе потребовал ликвидировать «Золушку» - скандально известное предприятие, которое скормило школам города кишечные инфекции.

«Вы знаете, вот каков поп, таков приход. Если директор заинтересован в том, чтобы у него было качественное питание, а не удешевление на аутсорсинге, от которого мухи мрут, прошу прощения. И мы знаем десятки школ, где дети просто не едят никакую пищу. И скажите мне, пожалуйста, вот почему в одном регионе три разных организации, в двух организациях дело поставлено нормально, в третье - никак», - говорит министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Дело не только в качестве продуктов, но и в умении хорошо готовить, уверена министр просвещения. По словам Ольги Васильевой, вопрос детского питания решаем и очень быстро. Надо только, чтобы директора захотели есть то же самое, что ученикам в столовой предлагают. Валентина Матвиенко уже и меню новое придумала.

«Повар хороший Тамара Иванна, домашняя каша, домашний суп, а все эти модные кейтеринги, все эти модные эти самые, понимаете, когда это все замороженное, которое несъедобное, резиновое, ну, детям надо все свежее, чтоб там витамины были, чтоб там диетолог это утвердил меню и качество поставки продуктов. Законом это все мы, безусловно, дополнительно пропишем», - считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

К продуктам для детей будут предъявлять повышенные требования. Но чтобы они были свежие, а еду готовили в подходящих для этого помещениях и в чистой посуде, ждать закона совсем не обязательно.