Трамп объявил о немедленном прекращении эксплуатации Boeing 737 MAX 8, как только все они приземлятся

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии. Американский лидер призвал сделать это немедленно, а те самолеты такого типа, которые находятся сейчас в полете, будут сняты с эксплуатации, как только приземлятся в пункте назначения.

«Полеты будут прекращены до особого распоряжения, как только все они приземлятся», - заявил Трамп.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Погибли 157 человек. Это вторая катастрофа с самолетами данного типа за пять месяцев. 29 октября 2018 года потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании Lion Air.