Крупнейший коррупционный скандал с поступлениями в ВУЗы разгорелся в США

В США крупнейший коррупционный скандал с поступлениями в лучшие ВУЗы страны. В нем замешаны звезды Голливуда, банкиры, преподаватели. Расследованием занимается ФБР. Вместо талантливых детей, как выяснилось, в ведущие университеты попадали отпрыски тех за кого родители могли заплатить. Попасть за взятку в престижный американский ВУЗ стоило 400 тысяч долларов.

Фелисити Хафман задержали дома на голливудских холмах. Отчаянная домохозяйка - оказалась одной из фигуранток дела о крупнейшей за всю историю США коррупционной Сети в системе образования и поступления в престижнейшие Вузы Америки. За решеткой полсотни человек. Те, кто брал взятки, и те, кто давал – родители золотой американской молодежи.

«Тут нет никакой ошибки. Это дело не является тем случаем, когда родители действуют из лучших побуждений ради своих детей. Это дело связано с растратой родителями своего богатства в целях обмана системы образования. Чтобы они перед всеми могли называть своих детей студентами лучших университетов, которые только возможно себе представить», - говорит специальный агент ФБР Джозеф Бонаволонта.

Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет, Университеты Сан-Диего, Техаса, Йель и другие. 15 тысяч долларов обладательница премии Эмми заплатила, чтобы престижное образование получила ее старшая дочь. Вместе с мужем номинантом на Оскар Уильямом Мэйси - вот он входит в зал суда, Фелисити Хафман обсуждала возможность дать взятку и за младшую, но от этой идеи отказались. Судья выпустил актрису под залог в 250 тысяч долларов. Среди задержанных – руководители крупных фирм, инвесторы, сопредседатель международной юридической фирмы. И еще одна известная актриса – звезда 80х – Лори Лафлин.

Вместе с супругом они заплатили полмиллиона долларов. Часть этой суммы досталась тренеру женской команды престижнейшего университета Южной Каролины, спортсменов охотно берут в вузы в США, но никаким спортом дочери актрисы не занимались – о чем одна из них, Оливия не стесняясь рассказывала сама.



«Мне очень не нравится, когда у команды игра, приходится как-то тусоваться отдельно целыми днями. Но на университет мне в общем-то плевать, как вы все знаете», рассказывает дочь Лори Лафлин Оливия Лафлин.

Организатор всей преступной сети, Уильям Рик Сингер – глава некоммерческого фонда, через который отмывались взятки, - признал свою вину и сотрудничает со следствием в надежде получить меньшее наказание. В общей сложности ему перевели более 25 миллионов долларов. Крупнейшая взятка – 6 миллионов. Это только то, что уже известно. Часть денег он отдавал преподавателям, которые исправляли ошибки абитуриентов, сейчас они тоже за решеткой. Сами подростки могли и не знать, что им помогают. Дочь Фелисии Хафман дважды сдавала один и тот же экзамен, разница составила 400 баллов. А для тренеров, которые брали в профессиональные команды тех, кто едва ли занимается физкультурой – готовили настоящее портфолио.

«У Сингера была база стоковых фотографий, которые он затем публиковал в интернете, иногда используя фотошоп, чтобы изменить лицо ребенка, например на фотографиях спортсменов», - уверяет прокурор Штата Массачусетс Эндрю Леллинг.

Возможно, в ближайшее время у этого расследования появятся новые фигуранты. Но больше всего внимания к актрисам. Все, кто следит за этой историей, считают, что Лори Лафлин, давшая взятку дважды и потратившая на это полмиллиона долларов, получит более суровое наказание, чем звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хафман.