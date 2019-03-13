В Нацсобрании Франции выступили за снятие антироссийских санкций

В Национальном собрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций. Такую позицию в предвыборной программе в Европарламент выразила фракция «Республиканцы».

По словам главы фракции Кристиана Жакоба, основные цели работы группы - целостность границы и противостояние нелегальной миграции, а также борьба с терроризмом. Об этом Жакоб заявил на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

«Мы абсолютно признаем определяющую роль России в борьбе против ИГ*», — приводит РИА Новости слова Жакоба.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен заявила, что санкции против России привели к катастрофическим последствиям для европейской экономики.

* запрещенная в России террористическая организация.