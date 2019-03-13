Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи Facebook и Instagram из разных стран мира пожаловались на сбои в работе социальных сетей. Об этом пишет портал Downdetector.

Согласно материалу, большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты и входом в аккаунт.

Более трети пользователей Facebook отмечают проблемы в работе сайта. Примерно такое же количество указывают на неполадки со входом в свои аккаунты.

Стоит отметить, что больше всего жалоб поступило из европейских стран и США.