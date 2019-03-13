Штурм захваченного «террористами» танкера: кадры работы группы захвата в Новороссийске

В районе Новороссийске в акватории Черного моря прошли учения российских пограничников. Основой для легенды стал опыт многочисленных спецопераций в море.

Цель группы захвата - захваченный условными террористами танкер с полными трюмами горючего. Антитеррористическая операция продолжалась в экстремальных метеоусловиях. Погоня по курсу, где засекли «террористов», проходила в условиях реального шторма.

Самые быстрые в составе задействованной морской группировки – патрульные катера проекта 12150 «Мангуст». Эти катера предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой, рыбоохраной и т. п. при волнении моря до 4 баллов.

За минуты группы спецназа на катерах окружили судно со «злоумышленниками», завязалась перестрелка. Пока снайперы вели прицельный огонь, группа захвата шла на абордаж. Штурмовая группа перебежками передвигалась по кораблю, расставляя часовых. Основной задачей группы по легенде учений было попасть на капитанский мостик, где укрывался «главарь террористов».

«В учебных ситуациях проверена слаженность всех силовых структур и ведомств, таких, как Министерство обороны, Черноморский флот, ФСБ», - рассказал «Звезде» руководитель учений и начальник службы пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Алексей Алексеев.

Сценарий этих учений основан на реальных событиях. По той же схеме с погоней и элементами морского боя сотрудники погрануправления ФСБ преследовали украинские катера Гюрза, нарушившие российскую госграницу.

Тогда нелегалов остановили «навалом». Сегодня, в случае с танкером - выбрали другую тактику. Метод стремительного штурма. Прикрытие сторожевикам погрануправления обеспечили боевые корабли Черноморского флота.