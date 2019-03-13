Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Штурм захваченного «террористами» танкера: кадры работы группы захвата в Новороссийске

Виктория Косогяденко
20:33 13.03.2019
Сценарий учений основан на реальных событиях - по той же схеме с погоней и элементами морского боя сотрудники погрануправления ФСБ преследовали украинские катера Гюрза, нарушившие российскую госграницу.

В районе Новороссийске в акватории Черного моря прошли учения российских пограничников. Основой для легенды стал опыт многочисленных спецопераций в море.

Цель группы захвата - захваченный условными террористами танкер с полными трюмами горючего. Антитеррористическая операция продолжалась в экстремальных метеоусловиях. Погоня по курсу, где засекли «террористов», проходила в условиях реального шторма.

Самые быстрые в составе задействованной морской группировки – патрульные катера проекта 12150 «Мангуст». Эти катера предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой, рыбоохраной и т. п. при волнении моря до 4 баллов.

За минуты группы спецназа на катерах окружили судно со «злоумышленниками», завязалась перестрелка. Пока снайперы вели прицельный огонь, группа захвата шла на абордаж. Штурмовая группа перебежками передвигалась по кораблю, расставляя часовых. Основной задачей группы по легенде учений было попасть на капитанский мостик, где укрывался «главарь террористов».

«В учебных ситуациях проверена слаженность всех силовых структур и ведомств, таких, как Министерство обороны, Черноморский флот, ФСБ», - рассказал «Звезде» руководитель учений и начальник службы пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Алексей Алексеев.

Сценарий этих учений основан на реальных событиях. По той же схеме с погоней и элементами морского боя сотрудники погрануправления ФСБ преследовали украинские катера Гюрза, нарушившие российскую госграницу.

Тогда нелегалов остановили «навалом». Сегодня, в случае с танкером - выбрали другую тактику. Метод стремительного штурма. Прикрытие сторожевикам погрануправления обеспечили боевые корабли Черноморского флота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.03.2019, 18:25
Российские ученые нашли способ уничтожать раковые клетки
Дата13.03.2019, 17:53
Зенитчики Балтфлота провели боевые стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»
Дата13.03.2019, 16:28
Чемпионы Универсиады вернулись в Москву
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.03.2019, 13:47
Шойгу назвал сроки передачи флоту подводных ракетоносцев «Князь Владимир» и «Казань»
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:39 В стране и мире
Трамп объявил о немедленном прекращении эксплуатации Boeing 737 MAX 8, как только все они приземлятся
20:53 В стране и мире
В Нацсобрании Франции выступили за снятие антироссийских санкций
18:53 В стране и мире
Видео
Треснувшее во время полета лобовое стекло самолета «Аэрофлота» сняли на видео
18:23 В стране и мире
Видео
«Выписали еще вчера» - в реанимации прокомментировали состояние Началовой
18:02 В стране и мире
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Поскользнулся и выпал: нелепое десантирование африканских парашютистов попало на видео
Видео
Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео
На Украине оправдали «убегающего» с митинга Порошенко
Во льдах Гренландии обнаружены последствия «солнечного апокалипсиса»
Видео
Пожевал и выплюнул: попытки кита проглотить дайвера попали на видео
Эксперты рассказали, как погиб один из участников группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.