На Украине пожаловались на нехватку комплектующих для ОПК

Руководитель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко утверждает, что российские спецслужбы якобы перекрыли поставки из РФ комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил во время заседания временной следственной комиссии Рады по расследованию хищений в армии.

По мнению генерального прокурора страны, Украине удалось создать ракеты среднего радиуса действия, лишь благодаря ранее существовавшей схеме.

Коррупционная схема в ОПУ Украины вскрылась благодаря расследованию Bihus.info. Сотрудники издания, помимо прочего, узнали о причастности и. о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина (людей из ближнего круга украинского главы Петра Порошенко) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов).