Ярмольник назвал современный КВН «беззубым»

Известный актер Леонид Ярмольник считает, что выступления современных команд КВН стали несмешными. По его мнению, качество передачи существенно снизилось.

В беседе с корреспондентом «Звезды» он рассказал, что сейчас одна достойная шутка за игру - это уже победа. При этом артист с теплотой отозвался о выступлениях КВН прежних лет.

Современный КВН Ярмольник назвал «беззубым», напомнив, что раньше эта передача была «острой, актуальной, смелой».

«Это было здорово», - подчеркнул он.

При этом артист добавил, что цензуры для команд в КВН никогда не было.

Напомним, Леонид Ярмольник на протяжении длительного промежутка времени являлся членом жюри на играх КВН, однако несколько лет назад он перестал участвовать в съемках передачи.