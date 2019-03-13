Кортеж Порошенко в Чернигове встретила скандирующая «Позор!» и «Вон!» толпа
Когда Порошенко пошел сквозь толпу, активисты скандировали «Свинарчуков за решетку!», «Где отрубленные руки?» и «Слава Украине!».
© Видео: Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова, Facebook
Кортеж президента Украины Петра Порошенко в Чернигове, куда он прибыл на Совет регионального развития, встретили члены партии «Национальный корпус» с криками «Ганьба!» и «Геть!».
Когда Порошенко пошел сквозь толпу, активисты скандировали «Свинарчуков за решетку!», «Где отрубленные руки?» и «Слава Украине!».
«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!», - выкрикнул Порошенко в ответ.
Активисты требовали наказать участников коррупционных сделок в «Укроборонпроме» и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.