Кортеж Порошенко в Чернигове встретила скандирующая «Позор!» и «Вон!» толпа

Кортеж президента Украины Петра Порошенко в Чернигове, куда он прибыл на Совет регионального развития, встретили члены партии «Национальный корпус» с криками «Ганьба!» и «Геть!».

Когда Порошенко пошел сквозь толпу, активисты скандировали «Свинарчуков за решетку!», «Где отрубленные руки?» и «Слава Украине!».

«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!», - выкрикнул Порошенко в ответ.

Активисты требовали наказать участников коррупционных сделок в «Укроборонпроме» и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.