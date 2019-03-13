Экс-советника Трампа приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Суд в США приговорил экс-советника Дональда Трампа, который также является бывшим главой предвыборного штаба действующего американского лидера, Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, Федеральный окружной суд в Вашингтоне в среду, 13 марта, приговорил Манафорта к 3,5 годам заключения и штрафу в размере 6,1 млн долларов.

Перед этим суд города Александрия приговорил бывшего советника Трампа к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, в том числе за нарушение налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.