Москва будет работать с ОБСЕ для допуска российских журналистов на выборы на Украине
Ранее в Верховной раде Украины подготовили предварительный список изданий, которые попадут под запрет на журналистскую деятельность.
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Россия будет работать над обеспечением допуска российских журналистов на президентские выборы на Украине, в том числе поднимать вопрос в контактах с ОБСЕ. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.
«Мы будем бороться, чтобы впустили всех, чтобы все было цивилизованно», - заявил Карасин.
Ранее в Верховной раде Украины подготовили предварительный список изданий, которые попадут под запрет на журналистскую деятельность. Их отстранят от освещения выборов вопреки всем представлениям о демократии и свободе слова.