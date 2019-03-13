Москва будет работать с ОБСЕ для допуска российских журналистов на выборы на Украине

Россия будет работать над обеспечением допуска российских журналистов на президентские выборы на Украине, в том числе поднимать вопрос в контактах с ОБСЕ. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Мы будем бороться, чтобы впустили всех, чтобы все было цивилизованно», - заявил Карасин.

Ранее в Верховной раде Украины подготовили предварительный список изданий, которые попадут под запрет на журналистскую деятельность. Их отстранят от освещения выборов вопреки всем представлениям о демократии и свободе слова.