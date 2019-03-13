Треснутое во время полета лобовое стекло самолета «Аэрофлота» сняли на видео

Сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства и причины инцидента с самолетом SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот». Ранее пилоты воздушного судна, летевшего из Москвы в Салоники, были вынуждены вернуться в столичный аэропорт Шереметьево в связи с растрескиванием верхнего слоя лобового стекла.

По информации ведомства, никто из 48 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся в тот момент в самолете, не пострадал.

После посадки пассажиры вылетели по маршруту следования другим бортом.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Шереметьево у гражданки Израиля при осмотре багажа нашли макет гранаты Ф-1.