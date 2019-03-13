Финал второго конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в Сочи

Спортивная выдержка и олимпийское спокойствие потребовались и участникам конкурса «Лидеры России». Сегодня в Сочи стартовал финальный этап. Трем сотням победителей региональных соревнований уже пришлось постараться, чтобы выйти в финал. Но под занавес их ждёт самое серьезное испытание – очень компетентное жюри.

Лучших управленцев страны теперь оценивает не специальная комиссия, а дети.

Первый день финала – социальный. Кто он такой настоящий лидер? Как им стать лидером и что для этого нужно? Эти, казалось бы, простые вопросы - школьникам нужно объяснить доступно, а главное – чтобы им это оказалось полезно.

У Тамары Айбазовой и Бориса Восканова самый неформальный и интерактивный урок. Борис участвует в конкурсе второй год. В прошлый раз в финал не вышел. Собственным примером теперь доказывает, насколько важно идти к своей цели, даже если с первого раза не получается.

От теории финалисты переходят к практике. Социальный день продолжается на Континентальном проспекте Большого Сочи. Вдоль него сегодня появились три сотни деревьев.

Эта акция называется «Аллея Лидеров». Кипарисы, Пихты, магнолии - в общем те деревья и кустарники, которые уже давно стали визитной карточкой Сочи, высадили финалисты конкурса и школьники.

На самом деле, это только кажется, что участники конкурса - одни предприниматели. И что каждый из них мечтает стать министром. Так бывший замминистра экономического развития Северной Осетии Феликс Гадзаов попал в финал, благодаря уникальному оздоровительному маршруту по горам республики. По нему он водит детей из неблагополучных семей.

300 финалистов со всей страны получат гранты на обучение - 1 миллион рублей. А сто из них – победители конкурса - смогут поработать со сборной наставников — от министров до топ-менеджеров лучших российских компаний. Среди них - вице-премьер Юрий Борисов и председатель правления Сбербанка - Герман Греф.