«Выписали еще вчера» - в реанимации прокомментировали состояние Началовой

Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская артистка Юлия Началова, сообщила, что певицу выписали еще вчера.

«Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера. Ее перевели вчера еще», - сказала врач.

При этом, пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщала, что артистку ввели в искусственную кому, чтобы ее организм отдохнул.

Юлия Началова проходит лечение в московской клинике с 8 марта, когда ее состояние ухудшилось из-за подагры.

Ранее отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.