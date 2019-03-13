Российские ученые нашли способ уничтожать раковые клетки

Группа российских ученых из Москвы и Пущино смогли улучшить старую разработку своих коллег. Речь идет о препарате от рака, основанном на белке izTRAIL. Об этом говорится в издании International Journal of Molecular Sciences.

Такой препарат действовал, как избирательный убийца раковых клеток. Однако эффективен он был только в пробирке, где концентрация клеток опухоли была невелика. Но когда дело доходило до клинических испытаний, то опухоль быстро становилась устойчива к этому виду белка.

На основе опытов на мышах исследователи сделали вывод, что у раковых клеток тоже образуется некая «коллективная» иммунная система, которая не поддается разрушению искусственным аналогом izTRAIL. Поэтому ученые решили разрушить связи клеток друг с другом, а после уже уничтожить их с помощью вышеупомянутого белка. Для этого izTRAIL соединили с другими лекарствами от рака и получилась вакцина, которую вводили группе зараженных мышей.

Результаты теста оказались весьма показательными. Раковая опухоль у тех, кто получал вакцину, уменьшилась в три раза по сравнению с контрольной группой