Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации отклонил одобренный Думой законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Сенаторы решили, что в 10 дней, которые отводят владельцам мини отелей на выполнение всех требований, многие просто не уложатся.

Ведь документ предписывает, чтобы у хостелов был статус нежилого помещения, располагаться эта гостиница должна непременно на первом этаже, иметь отдельный вход и прочие атрибуты отеля - систему звукоизоляции, противопожарные средства, охранную сигнализацию и так далее. В Совфеде считают, что из-за лимита времени многие хостелы будут вынуждены просто закрыться, а это потеря рабочих мест.

«Человек взял кредит, он оформил аренду на помещение, ну дайте ему возможность до 1 января 2020 года, ну что случится, чтоб он цивилизованно закрыл свой бизнес, ну мы же не рейдеры, мы не можем так поступать», - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об отсрочке сенаторов, как выяснилось, просили и власти ряда регионов. Ведь хостелы приносят в городскую казну миллиарды рублей.

«Надо рассматривать обе стороны, безусловно, конечно, надо создавать условия для жильцов, эта сторона абсолютно права, и в то же время за 10 дней сразу огромное количество людей чтобы оказалось на улице - это неправильно. Бизнесу нужно перестроиться, бизнес тоже нужно уважать, он создает рабочие места, он платит налоги в казну», - считает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

А вот законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов сенаторы поддержали. Напомним, за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации по новому закону штраф может достигать полутора миллионов рублей. А за проявление неуважения к обществу, государству, официальным госсимволам предусмотрен даже арест на 15 суток.