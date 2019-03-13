Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
По предварительным данным, на взлете у самолета произошло «растрескивание» верхнего слоя лобового стекла.
© Фото: Nicolas Economou ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Самолет SSJ100 авиакомпании Аэрофлот, вылетевший из Москвы в Салоники, вернулся в аэропорт Шереметьево.
По предварительным данным, на взлете у самолета произошло «растрескивание» верхнего слоя лобового стекла. Об этом сообщает канал «Следак шепнул».
На борту самолета находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.