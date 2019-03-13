«Несколько детей выбежали в крови, учителя в отчаянии»: кадры с места стрельбы в школе Сан-Паулу

В школе в бразильском Сан-Паулу двое подростков в черных масках с черепами открыли огонь по людям. Как сообщает портал observador.pt, погибли по меньшей мере восемь человек, более 17 ранены.

Губернатор округа вылетел к месту трагедии на вертолете для мониторинга ситуации.

Очевидцы трагедии рассказали о происходящем возле учебного учреждения в данный момент. По словам Джулиана, который оказался рядом со школой, из здания в панике выбегали окровавленные люди.

«Я живу по соседству, я увидел волнение, и я пошел туда. Когда я приехал, там была путаница, несколько детей выбежали в крови. Отчаянные учителя, работники, все бегут», - рассказал Джулиан.

На месте работают правоохранители. Территория школы оцеплена, обстоятельства выясняются. Отмечается, что сами нападавшие подростки погибли.