Под Дамаском найден тайник террористов с похищенными древними артефактами

Тайник с похищенными фрагментами древних статуй обнаружили сирийские спецслужбы в одном из тоннелей, прорытом террористами под Дамаском. Боевики бросили артефакты, когда отступали из Восточной Гуты.

Предметы искусства предназначались для продажи. Для боевиков торговля археологическими находками на черном рынке была одной из основных статей дохода.

Стоимость украденного даже специалисты не могут точно установить. Но речь идет о миллионах долларов.

