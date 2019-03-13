Двое подростков открыли стрельбу в школе Сан-Паулу

Восемь человек погибли и 17 ранены в результате стрельбы в школе Сан-Паулу в Бразилии. Огонь по людям открыли двое подростков. Погибил дети от 12 до 17 лет и сотрудники школы.

Как сообщает портал Оbservador.pt со ссылкой на военную полицию Бразилии, незадолго до нападения в полицию поступило сообщение о стрельбе недалеко от учебного заведения.

Отмечается, что у нападавших подростков были черные маски на лице с изображением черепа.

На месте работает полиция, территория школы оцеплена. Обстоятельства произошедшего выясняются.