В разработанной на Украине системе управления ракеты «Союз-ФГ» нашли брак

Сотрудники украинского предприятия «Коммунар» совместно с российскими специалистами устранили на космодроме Байконур неполадку, которая была найдена в системе управления ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для пилотируемого старта к Международной космической станции в четверг, 14 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты украинского предприятия лично принимали участие в замене неисправного прибора и кабеля системы управления ракеты», - приводит информагентство слова собеседника.

Источник отметил, что украинские специалисты работали совместно с российскими коллегами.

Ранее стало известно, что разработанный на Украине прибор системы управления ракеты «Союз-ФГ» был заменен после неудачно проведенных комплексных испытаний на космодроме Байконур. Чуть позже испытания ракеты прошли повторно и закончились успешно.

Перед этим РИА Новости сообщали, что РФ изготовила последнюю ракету-носитель «Союз» с произведенной украинскими инженерами системой управления.

